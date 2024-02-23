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Украина завершила выступления в еврокубках и окончательно потеряла одно место в турнирах УЕФА

Киев, Пятница 23 февраля 2024 10:35
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Украина завершила выступления в еврокубках и окончательно потеряла одно место в турнирах УЕФА Фото: "Горняки" простились с Лигой Европы (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Вылет донецкого "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы 2023/24 завершил кампанию отечественных команд на европейской арене в нынешнем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

Украина осталась на 18-й позиции в таблице коэффициентов футбольных ассоциаций Европы. Финальный результат украинских клубов – 28,000 баллов.

В нынешнем сезоне отечественные коллективы набрали всего 4,100 пункта. Такой результат стал наихудшим после сезона 2007/08. Из стран, находящихся ниже Украины, представительство в еврокубках сохраняют Хорватия (25,025 балла) и Азербайджан (19,875).

В этом сезоне Украина была представлена в соревнованиях под эгидой УЕФА пятью коллективами. "Днепр-1", киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" вылетели из еврокубков еще летом. По итогам группового этапа Лиги конференций к ним присоединилась "Заря" из Луганска.

Вылет из топ-15 гарантированно уменьшит представительство Украины в еврокубках до четырех команд в сезоне 2025/26 с выходом только победителя УПЛ в Лигу чемпионов. В свою очередьд кампании 2024/25 еще сыграют 5 украинских клубов (два – в Лиге чемпионов).

Украина завершила выступления в еврокубках и окончательно потеряла одно место в турнирах УЕФА

К слову, накануне "Шахтер" уступил "Марселю" в плей-офф Лиги Европы 2023/24.

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