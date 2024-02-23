Украина завершила выступления в еврокубках и окончательно потеряла одно место в турнирах УЕФА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa .

Украина осталась на 18-й позиции в таблице коэффициентов футбольных ассоциаций Европы. Финальный результат украинских клубов – 28,000 баллов.

В нынешнем сезоне отечественные коллективы набрали всего 4,100 пункта. Такой результат стал наихудшим после сезона 2007/08. Из стран, находящихся ниже Украины, представительство в еврокубках сохраняют Хорватия (25,025 балла) и Азербайджан (19,875).

В этом сезоне Украина была представлена в соревнованиях под эгидой УЕФА пятью коллективами. "Днепр-1", киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" вылетели из еврокубков еще летом. По итогам группового этапа Лиги конференций к ним присоединилась "Заря" из Луганска.

Вылет из топ-15 гарантированно уменьшит представительство Украины в еврокубках до четырех команд в сезоне 2025/26 с выходом только победителя УПЛ в Лигу чемпионов. В свою очередьд кампании 2024/25 еще сыграют 5 украинских клубов (два – в Лиге чемпионов).