UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна завдала удару по Кримському мосту

08:30 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Гауляйтер Криму заявив про удар по Кримському мосту (Getty Images)

Україна уразила Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край з окупованим Росією Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова.

"Ворог завдав удару по Кримському мосту", - заявив Аксьонов.

Рух транспорту тут буде обмежено десь до середини дня, заявляє так звана "влада" півострова. Також через міст не рухаються поїзди.

У телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що мосту були "прильоти" близько шостої ранку.

Міноборони РФ заявляло про "збиття" українських безпілотників, в тому числі і в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 16 листопада дрони атакували Азов у Ростовській області Росії.

Після удару там загорілася нафтобаза. Губернатор області Юрій Слюсар розповів про пожежі на чотирьох виробничих об'єктах.

Також ми писали, що ввечері 15 листопада на Москву летіли десятки українських дронів.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про понад 80 збитих безпілотників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крымский мостАтака дронів