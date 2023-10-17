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Україна Завацька в Тунісі перервала річну серію невдач

Фото: Катаріна Завацька змагається в синьо-жовтих барвах (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Катаріна Завацька вперше за тривалий час здобула перемогу на турнірах серії WTA 250 та вище. Вагома подія трапилася у туніському Монастірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Jasmin Open Monastir, 1-й раунд, жінки

Завацька – Бузас Манейро – 2:0 (6:4, 6:4)

 

23-річна українка в статусі переможниці кваліфікації у двох сетах розібралася з іспанкою Бузас Манейро. На корті Завацька провела понад півтори години. Стартували суперниці з обопільних брейків, а в середині партії вітчизняна тенісистка ще раз взяла подачу піренейки.

Повернутися до гри Бузас Манейро цілком могла після брейку за рахунку 3:4. Однак, Завацька миттєво відповіла зворотним і вийшла подавати на сет. Іспанська тенісистка чинила опір, мала два брейк-пойнти, але зупинити українку не змогла.

Сценарій другої партії був схожим. Тепер битву брейків опонентки влаштували в середині сету. Імпровізовану першість у ньому здобула Завацька (3:2). У десятому геймі українська тенісистка дозволила Бузас Манейро лише розмочити рахунок, а сама ж із другої спроби закінчила гейм, сет і матч.

У наступному колі Завацька зустрінеться зі ще одною іспанкою – Нурією Паррісас-Діас. Уперше з весни 2022-го українка зуміла подолати перший раунд престижних змагань. Її переможна серія натомість сягнула восьми поєдинків, зокрема і виграний фінал турніру ITF у Лісабоні.

До слова, українка Стародубцева оновила персональний рекорд у рейтингу WTA.

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