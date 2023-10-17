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Украина Завацкая в Тунисе прервала годовую серию неудач

Фото: Катарина Завацкая соревнуется в сине-желтых цветах (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Катарина Завацкая впервые за длительное время одержала победу на турнирах серии WTA 250 и выше. Весомое событие произошло в тунисском Монастире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Jasmin Open Monastir, 1-й раунд, женщины

Завацкая – Бузас Манейро – 2:0 (6:4, 6:4)

 

23-летняя украинка в статусе победительницы квалификации в двух сетах разобралась с испанкой Бузас Манейро. На корте Завацкая провела более полутора часов. Стартовали соперницы с обоюдных брейков, а в середине партии отечественная теннисистка еще раз взяла подачу пиренейки.

Вернуться в игру Бузас Манейро вполне могла после брейка при счете 3:4. Однако Завацкая мгновенно ответила обратным и вышла подавать на сет. Испанская теннисистка сопротивлялась, имела два брейк-пойнта, но остановить украинку не смогла.

Сценарий второй партии был похожим. Теперь битву брейков оппонентки устроили в середине сета. Импровизированное первенство в нем завоевала Завацкая (3:2). В десятом гейме украинская теннисистка позволила Бузас Манейро лишь размочить счет, а сама со второй попытки закончила гейм, сет и матч.

В следующем круге Завацкая встретится с еще одной испанкой – Нурией Паррисас-Диас. Впервые с весны 2022 года украинка сумела преодолеть первый раунд престижных соревнований. Ее победная серия достигла восьми поединков, в том числе и выигранный финал турнира ITF в Лиссабоне.

К слову, украинка Стародубцева обновила персональный рекорд в рейтинге WTA.

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Теннис