ua en ru
Пн, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світоліна замкнула топ-25, Цуренко обійшла Костюк, рекорд Стародубцевої: новий рейтинг WTA

Київ, Понеділок 16 жовтня 2023 11:56
UA EN RU
Світоліна замкнула топ-25, Цуренко обійшла Костюк, рекорд Стародубцевої: новий рейтинг WTA Фото: Юлія Стародубцева встановила новий персональний пік рейтингу (odusports.com)
Автор: Антон Федорців

Провідні вітчизняні тенісистки на чолі з Еліною Світоліною дізналися актуальні позиції в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна українка, яка взяла паузу в кар'єрі після US Open, зберегла статус національної першої ракетки. Вона залишилася на 25-й сходинці рейтингу WTA.

Уродженка Нової Каховки Ангеліна Калініна зовсім поруч. За тиждень вона піднялася на одну позицію і тепер іде 27-ю, маючи в активі 1677 залікових балів. Значного прогресу досягла Леся Цуренко (34-те місце). Досвідчена українка стрибнула вгору на 9 сходинок і обійшла Марту Костюк (40-ва позиція).

Втрималася в топ-100 Катерина Байндль, а от Даяна Ястремська з першої сотні класифікації вилетіла. Натомість до другої тріумфально ввірвалася Юлія Стародубцева. У вихідні українка виграла турнір ITF у каліфорнійському Ранчо-Санта-Фе та злетіла вгору на 27 (!) позицій.

Жодної зміни не відбулося в топ-10 рейтингу WTA. Першою ракеткою світу залишається Аріна Сабаленко з Білорусі. Її до кінця року спробують посунути полька Іга Свьонтек і Корі Гауфф зі США.

Світоліна замкнула топ-25, Цуренко обійшла Костюк, рекорд Стародубцевої: новий рейтинг WTA

До слова, раніше Цуренко вилетіла в 1/4 фіналу Zhengzhou Open у Китаї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта Костюк Даяна Ястремська Теннис Элина Свитолина
NEWS
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу