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Україна засуджує антидемократичні дії в Бразилії, - Кулеба

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Бразилія, Понеділок 09 січня 2023 16:19
Україна засуджує антидемократичні дії в Бразилії, - Кулеба Фото: міністр іноземних справ Дмитро Кулеба (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд України категорично засуджує дії прихильників ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонара, котрі увірвалися до Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його словами, Україна засуджує антидемократичні дії в Бразилії.

"Демократичні інститути мають бути недоторканними. Ми знову заявляємо про нашу повну підтримку демократично обраного уряду", - написав Кулеба.

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонара увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

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Бразилия Дмитро Кулеба
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