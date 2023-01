Україна засуджує антидемократичні дії в Бразилії, - Кулеба

За його словами, Україна засуджує антидемократичні дії в Бразилії.

"Демократичні інститути мають бути недоторканними. Ми знову заявляємо про нашу повну підтримку демократично обраного уряду", - написав Кулеба.

Ukraine condemns anti-democratic actions in Brazil. Democratic institutions must be inviolable. We reiterate our full support to the democratically elected government of @LulaOficial.