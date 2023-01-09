Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Украина condemns anti-democratic actions в Brazíl. Демократические институты должны быть inviolable. Мы восстановили нашу полную поддержку в демократической борьбе с обществом @LulaOficial .

"Демократические институты должны быть неприкосновенными. Мы снова заявляем о нашей полной поддержке демократически избранного правительства", - написал Кулеба.

По его словам, Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии.

Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонараворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

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