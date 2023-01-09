Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии, - Кулеба
Правительство Украины категорически осуждает действия ворвавшихся в Конгресс сторонников ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
По его словам, Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии.
"Демократические институты должны быть неприкосновенными. Мы снова заявляем о нашей полной поддержке демократически избранного правительства", - написал Кулеба.
Украина condemns anti-democratic actions в Brazíl. Демократические институты должны быть inviolable. Мы восстановили нашу полную поддержку в демократической борьбе с обществом @LulaOficial .— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 9, 2023
Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонараворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.
Через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.
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