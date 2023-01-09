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Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии, - Кулеба

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Бразилия, Понедельник 09 января 2023 16:19
Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Украины категорически осуждает действия ворвавшихся в Конгресс сторонников ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По его словам, Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии.

"Демократические институты должны быть неприкосновенными. Мы снова заявляем о нашей полной поддержке демократически избранного правительства", - написал Кулеба.

Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонараворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов.

Через несколько часов после начала протестов президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

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Бразилия Дмитрий Кулеба
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