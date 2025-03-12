Україна засудила удар Росії по Одеському порту: атака на продовольчу безпеку

Нічний обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 12 березня російські війська здійснили чергову атаку на Україну за допомогою дронів та ракет. Влучання безпілотників були зафіксовані в Сумах та Харкові, де також сталися пошкодження інфраструктури.

Окрім того, російські дрони атакували Дніпро, спричинивши декілька пожеж на обʼєктах критичної інфраструктури. Станом на ранок рятувальники продовжували гасити одне з загорянь.

Водночас, армія РФ завдала подвійного удару балістичними ракетами по Кривому Рогу, влучивши в обʼєкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, є одна жертва та постраждалі, з яких один перебуває у важкому стані.

Детальніше по атаку на Одесу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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