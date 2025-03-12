Украина осудила удар России по Одесскому порту: атака на продовольственную безопасность

Украина осуждает удар России по Одесскому порту. Это атака на глобальную продовольственную безопасность и морскую стабильность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги и заявление командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы.
Неижпапа заявил, что удары России по портам являются ударами по продовольственной безопасности мира.
"Россия сознательно создает угрозы для глобального рынка, пытаясь дестабилизировать поставки и нарушить международную торговлю", - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что Военно-Морские Силы ВС Украины продолжают выполнять задачи по защите украинских портов, сопровождению судов и безопасности морского коридора.
"Совместные усилия с международными партнерами остаются ключом к обеспечению безопасности судоходства в Черном море", - подчеркнул командующий ВМС.
В свою очередь министр иностранных дел Украины отметил, что Россия нанесла удар по гражданскому судну с пшеницей для Алжира.
"Соболезнования семьям погибших граждан Сирии. Это атака на глобальную продовольственную безопасность и морскую безопасность. Это демонстрирует, насколько эта война близка к Алжиру, Сирии и другим странам", - написал он в соцсети Х.
Напомним, что в ночь на 12 марта российские войска совершили очередную атаку на Украину с помощью дронов и ракет. Попадания беспилотников были зафиксированы в Сумах и Харькове, где также произошли повреждения инфраструктуры.
Кроме того, российские дроны атаковали Днепр, вызвав несколько пожаров на объектах критической инфраструктуры. По состоянию на утро спасатели продолжали тушить одно из возгораний.
В то же время, армия РФ нанесла двойной удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу, попав в объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, есть одна жертва и пострадавшие, из которых один находится в тяжелом состоянии.
Подробнее об атаке на Одессу можно узнать в материале РБК-Украина.
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