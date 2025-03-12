Украина осудила удар России по Одесскому порту: атака на продовольственную безопасность

Ночной обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 12 марта российские войска совершили очередную атаку на Украину с помощью дронов и ракет. Попадания беспилотников были зафиксированы в Сумах и Харькове, где также произошли повреждения инфраструктуры.

Кроме того, российские дроны атаковали Днепр, вызвав несколько пожаров на объектах критической инфраструктуры. По состоянию на утро спасатели продолжали тушить одно из возгораний.

В то же время, армия РФ нанесла двойной удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу, попав в объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, есть одна жертва и пострадавшие, из которых один находится в тяжелом состоянии.

Подробнее об атаке на Одессу можно узнать в материале РБК-Украина.

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