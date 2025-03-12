ua en ru
Ср, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна засудила удар Росії по Одеському порту: атака на продовольчу безпеку

Україна, Середа 12 березня 2025 17:55
UA EN RU
Україна засудила удар Росії по Одеському порту: атака на продовольчу безпеку Фото: Україна відреагувала на удар Росії по Одеському порту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна засуджує удар Росії по Одеському порту. Це атака на глобальну продовольчу безпеку та морську стабільність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги та заяву командувача Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапи.

Неїжпапа заявив, що удари Росії по портах є ударами по продовольчій безпеці світу.

“Росія свідомо створює загрози для глобального ринку, намагаючись дестабілізувати постачання та порушити міжнародну торгівлю", - наголосив він.

За словами командувача ВМС, удар по порту в Одесі, внаслідок якого загинули мирні моряки, це ще один доказ цілеспрямованої російської агресії проти міжнародної морської спільноти.

Він підкреслив, що Військово-Морські Сили ЗС України продовжують виконувати завдання із захисту українських портів, супроводу суден та безпеки морського коридору.

"Спільні зусилля з міжнародними партнерами залишаються ключем до гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі", - наголосив командувач ВМС.

Своєю чергою міністр закордонних справ України зазначив, що Росія завдала удару по цивільному судну з пшеницею для Алжиру.

“Співчуття сім'ям загиблих громадян Сирії. Це атака на глобальну продовольчу безпеку та морську безпеку. Це демонструє, наскільки ця війна близька до Алжиру, Сирії та інших країн”, - написав він у соцмережі Х.

Нічний обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 12 березня російські війська здійснили чергову атаку на Україну за допомогою дронів та ракет. Влучання безпілотників були зафіксовані в Сумах та Харкові, де також сталися пошкодження інфраструктури.

Окрім того, російські дрони атакували Дніпро, спричинивши декілька пожеж на обʼєктах критичної інфраструктури. Станом на ранок рятувальники продовжували гасити одне з загорянь.

Водночас, армія РФ завдала подвійного удару балістичними ракетами по Кривому Рогу, влучивши в обʼєкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, є одна жертва та постраждалі, з яких один перебуває у важкому стані.

Детальніше по атаку на Одесу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Андрій Сибіга Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
На яких умовах США відновили допомогу Україні та чия ідея про перемир'я: ексклюзив РБК-Україна
На яких умовах США відновили допомогу Україні та чия ідея про перемир'я: ексклюзив РБК-Україна
DAILY
Знову перезавантаження? Як Путін шукає підхід до Трампа і що відбувається між Росією та США
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Знову перезавантаження? Як Путін шукає підхід до Трампа і що відбувається між Росією та США