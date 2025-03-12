Україна засудила удар Росії по Одеському порту: атака на продовольчу безпеку
Україна засуджує удар Росії по Одеському порту. Це атака на глобальну продовольчу безпеку та морську стабільність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги та заяву командувача Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапи.
Неїжпапа заявив, що удари Росії по портах є ударами по продовольчій безпеці світу.
“Росія свідомо створює загрози для глобального ринку, намагаючись дестабілізувати постачання та порушити міжнародну торгівлю", - наголосив він.
Він підкреслив, що Військово-Морські Сили ЗС України продовжують виконувати завдання із захисту українських портів, супроводу суден та безпеки морського коридору.
"Спільні зусилля з міжнародними партнерами залишаються ключем до гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі", - наголосив командувач ВМС.
Своєю чергою міністр закордонних справ України зазначив, що Росія завдала удару по цивільному судну з пшеницею для Алжиру.
“Співчуття сім'ям загиблих громадян Сирії. Це атака на глобальну продовольчу безпеку та морську безпеку. Це демонструє, наскільки ця війна близька до Алжиру, Сирії та інших країн”, - написав він у соцмережі Х.
Нічний обстріл України
Нагадаємо, що в ніч на 12 березня російські війська здійснили чергову атаку на Україну за допомогою дронів та ракет. Влучання безпілотників були зафіксовані в Сумах та Харкові, де також сталися пошкодження інфраструктури.
Окрім того, російські дрони атакували Дніпро, спричинивши декілька пожеж на обʼєктах критичної інфраструктури. Станом на ранок рятувальники продовжували гасити одне з загорянь.
Водночас, армія РФ завдала подвійного удару балістичними ракетами по Кривому Рогу, влучивши в обʼєкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, є одна жертва та постраждалі, з яких один перебуває у важкому стані.
Детальніше по атаку на Одесу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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