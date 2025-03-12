Україна засудила удар Росії по Одеському порту: атака на продовольчу безпеку

Україна засуджує удар Росії по Одеському порту. Це атака на глобальну продовольчу безпеку та морську стабільність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги та заяву командувача Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірала Олексія Неїжпапи.

“Співчуття сім'ям загиблих громадян Сирії. Це атака на глобальну продовольчу безпеку та морську безпеку. Це демонструє, наскільки ця війна близька до Алжиру, Сирії та інших країн”, - написав він у соцмережі Х.

Своєю чергою міністр закордонних справ України зазначив, що Росія завдала удару по цивільному судну з пшеницею для Алжиру.

"Спільні зусилля з міжнародними партнерами залишаються ключем до гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі", - наголосив командувач ВМС.

Він підкреслив, що Військово-Морські Сили ЗС України продовжують виконувати завдання із захисту українських портів, супроводу суден та безпеки морського коридору.

За словами командувача ВМС, удар по порту в Одесі, внаслідок якого загинули мирні моряки, це ще один доказ цілеспрямованої російської агресії проти міжнародної морської спільноти.

“Росія свідомо створює загрози для глобального ринку, намагаючись дестабілізувати постачання та порушити міжнародну торгівлю", - наголосив він.

Неїжпапа заявив, що удари Росії по портах є ударами по продовольчій безпеці світу.

Нічний обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 12 березня російські війська здійснили чергову атаку на Україну за допомогою дронів та ракет. Влучання безпілотників були зафіксовані в Сумах та Харкові, де також сталися пошкодження інфраструктури.

Окрім того, російські дрони атакували Дніпро, спричинивши декілька пожеж на обʼєктах критичної інфраструктури. Станом на ранок рятувальники продовжували гасити одне з загорянь.

Водночас, армія РФ завдала подвійного удару балістичними ракетами по Кривому Рогу, влучивши в обʼєкт цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, є одна жертва та постраждалі, з яких один перебуває у важкому стані.

Детальніше по атаку на Одесу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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