Украина осудила удар России по Одесскому порту: атака на продовольственную безопасность

Украина осуждает удар России по Одесскому порту. Это атака на глобальную продовольственную безопасность и морскую стабильность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги и заявление командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы.

"Соболезнования семьям погибших граждан Сирии. Это атака на глобальную продовольственную безопасность и морскую безопасность. Это демонстрирует, насколько эта война близка к Алжиру, Сирии и другим странам", - написал он в соцсети Х.

В свою очередь министр иностранных дел Украины отметил, что Россия нанесла удар по гражданскому судну с пшеницей для Алжира.

"Совместные усилия с международными партнерами остаются ключом к обеспечению безопасности судоходства в Черном море", - подчеркнул командующий ВМС.

Он подчеркнул, что Военно-Морские Силы ВС Украины продолжают выполнять задачи по защите украинских портов, сопровождению судов и безопасности морского коридора.

По словам командующего ВМС, удар по порту в Одессе, в результате которого погибли мирные моряки, это еще одно доказательство целенаправленной российской агрессии против международного морского сообщества.

"Россия сознательно создает угрозы для глобального рынка, пытаясь дестабилизировать поставки и нарушить международную торговлю", - подчеркнул он.

Неижпапа заявил, что удары России по портам являются ударами по продовольственной безопасности мира.

Ночной обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 12 марта российские войска совершили очередную атаку на Украину с помощью дронов и ракет. Попадания беспилотников были зафиксированы в Сумах и Харькове, где также произошли повреждения инфраструктуры.

Кроме того, российские дроны атаковали Днепр, вызвав несколько пожаров на объектах критической инфраструктуры. По состоянию на утро спасатели продолжали тушить одно из возгораний.

В то же время, армия РФ нанесла двойной удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу, попав в объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, есть одна жертва и пострадавшие, из которых один находится в тяжелом состоянии.

Подробнее об атаке на Одессу можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.