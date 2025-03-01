Україна засудила "президентські вибори" в окупованій Абхазії

У МЗС підкреслили, що Україна не визнає так звані "президентські вибори" в Абхазії.

"Ми завжди підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили в МЗС.

"Вибори" в Абхазії

На пост "президента" Абхазії претендують два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі, який був 15 лютого. Це так звані віцепрезидент Бадра Гунба та ексміністр економіки Адгур Ардзінба.