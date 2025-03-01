Україна засудила "президентські вибори" в окупованій Абхазії

Україна засудила "президентські вибори" в окупованій Росією Абхазії. І висловила підтримку територіальній цілісності Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в X.
У МЗС підкреслили, що Україна не визнає так звані "президентські вибори" в Абхазії.
"Ми завжди підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили в МЗС.
На пост "президента" Абхазії претендують два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі, який був 15 лютого. Це так звані віцепрезидент Бадра Гунба та ексміністр економіки Адгур Ардзінба.
Нагадаємо, що в листопаді 2024 року попередній так званий "президент республіки" Аслан Бжанія пішов у відставку.
Це рішення було спричинено протестами проти "інвестиційної угоди" з Росією, яку наприкінці жовтня підписали представники РФ та Абхазії. За цією угодою, російський бізнес отримував безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати свої проекти на території Абхазії.
Росія ввела війська на території Грузії у серпні 2008 року. У результаті Грузію позбавили контролю над регіонами Абхазія та Південна Осетія. Москва визнала "незалежність" регіонів, проте у світі ці регіони вважають окупованими та частиною територій Грузії.