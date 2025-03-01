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Украина осудила "президентские выборы" в оккупированной Абхазии

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (GettyImages)
Автор: Катерина Черніговець

Украина осудила "президентские выборы" в оккупированной Россией Абхазии. И выразила поддержку территориальной целостности Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в X.

В МИД подчеркнули, что Украина не признает так называемые "президентские выборы" в Абхазии.

"Мы всегда будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ", - заявили в МИД.

"Выборы" в Абхазии

На пост "президента" Абхазии претендуют два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов в первом туре, который был 15 февраля. Это так называемые вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.

Напомним, что в ноябре 2024 года предыдущий так называемый "президент республики" Аслан Бжания ушел в отставку.

Это решение было вызвано протестами против "инвестиционного соглашения" с Россией, которое в конце октября подписали представители РФ и Абхазии. По этому соглашению, российский бизнес получал беспрецедентные льготы, возможность реализовывать свои проекты на территории Абхазии.

Россия ввела войска на территории Грузии в августе 2008 года. В результате Грузию лишили контроля над регионами Абхазия и Южная Осетия. Москва признала "независимость" регионов, однако в мире эти регионы считают оккупированными и частью территорий Грузии.

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Абхазия