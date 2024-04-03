Україна не застосовувала іноземну зброю під час удару в Татарстані, - Юсов

"Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати (причетність ГУР чи СБУ, - ред.). Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні Росії проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт", - заявив Юсов.

Представник ГУР не уточнював, чим саме були вражені об'єкти, які розташовані на відстані більше 1000 кілометрів від України. Втім, зауважив, що галузь безпілотних літальних апаратів в Україні розвивається динамічно. За його словами, Україна застосовує всі сучасні технології для удосконалення своїх засобів ураження.

"Коли буде можливість, ми це все зможемо детальніше побачити і проговорити. Коли з’явилась можливість показати Мagura V5, то, власне, світ побачив достатньо детально і зблизька. Поки що додаткова інформація на цю тему, скажімо, небажана з міркувань безпеки", - додав він.

Зокрема Юсова підтвердив, що на одному з уражених об'єктів в Татарстані було виробництво "зі складання "шахедів" та "гераней". Ба більше, одна із будівель, яка розташована поруч із підприємством - була уражена російською протиповітряною обороною.

"Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять", - розповів представник ГУР.

Ураження російських НПЗ

Починаючи з січня поточного року наша країна посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі. Було завдано низку ударів по великих НПЗ. Станом на 15 березня, лише від початку 2024 року, проти російських НПЗ було здійснено 15 атак, а значних пошкоджень зазнали вісім заводів.

Як розповідало CNN, для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом (ШІ). Експерти вважають, що технологія перебуває лише на ранніх стадіях розвитку свого потенціалу.

Сьогодні, 2 квітня, окрім НПЗ в Татарстані також постраждав й ворожий завод зі збірки "Шахедів".