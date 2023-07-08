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Україна заслуговує на членство в НАТО, - Ердоган

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО, від настання справедливого миру в Україні ніхто не програє.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським.

"Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу у вашій присутності ще раз підкреслити один момент – від настання справедливого світу ніхто не програє. Ми надаватимемо всю допомогу, щоб Україна стала на ноги", - зазначив Ердоган.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу пройде 11-12 липня у Литві. На ньому Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу до НАТО після закінчення війни. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має всі підстави для цього.

Лідер України раніше зазначав, що рішення НАТО щодо підтримки членства України дасть велику мотивацію ЗСУ. Крім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО на період, доки країна не приєднається до Альянсу.

Представник Білого дому Карін Жан-П'єр також наголосила, що Україні слід запровадити реформи, щоб відповідати стандартам країн-членів НАТО, перш ніж приєднатися до Альянсу.

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НАТОРеджеп Тайіп Ердоган