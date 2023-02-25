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Україна заручилась підтримкою першої країни Латинської Америки у створенні Спецтрибуналу

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм гватемальським колегою Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка підтримає створення Спецтрибуналу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Дмитра Кулеби.

"У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш вірний друг", - пише Кулеба.

Міністр додав, що під час зустрічі сторони обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності.

"Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу за злочини агресії проти України", - зауважив Кулеба.

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (twitter.com/dmytrokuleba)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що заступник голови ОП Андрій Смирнов нещодавно розкрив подробиці щодо моделей спеціального трибуналу для Росії.

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