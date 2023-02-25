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Украина заручилась поддержкой первой страны Латинской Америки в создании Спецтрибунала

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая поддержит создание спецтрибунала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Дмитрия Кулебы.

"В Нью-Йорке я был рад встретиться с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш верный друг", - пишет Кулеба.

Министр добавил, что во время встречи стороны обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности.

"Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в Основную группу по созданию Специального трибунала за преступления агрессии против Украины", - отметил Кулеба.

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (twitter.com/dmytrokuleba)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что заместитель главы ОП Андрей Смирнов недавно раскрыл подробности касаемо моделей специального трибунала для России.

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