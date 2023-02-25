Украина заручилась поддержкой первой страны Латинской Америки в создании Спецтрибунала

"В Нью-Йорке я был рад встретиться с министром иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш верный друг", - пишет Кулеба.

Министр добавил, что во время встречи стороны обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности.

"Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в Основную группу по созданию Специального трибунала за преступления агрессии против Украины", - отметил Кулеба.

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (twitter.com/dmytrokuleba)