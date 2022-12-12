Україна зараз захищає також і свободу Молдови, - Санду

Воюючи з Росією, Україна захищає не лише власну свободу, але і Молдову.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю президента Молдови Майї Санду CNN.
Вона заявила, що Росія зараз намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.
"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною", - заявила Санду.
Вона зазначила, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими силами організовують протести в країні.
"Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - сказала вона.
Раніше Санду заявляла, що протести в Молдові організовують групи, які напряму фінансуються Росією. Це помста за солідарність з ЄС та Україною.
А аналітики заявляли, що Молдова стала побічною жертвою через розв'язану Кремлем війну, попри те, що саме Україна є ключовою ціллю для Росії.
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