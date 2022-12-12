Україна зараз захищає також і свободу Молдови, - Санду

Вона заявила, що Росія зараз намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною", - заявила Санду.

Вона зазначила, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими силами організовують протести в країні.

"Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - сказала вона.