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Україна зараз захищає також і свободу Молдови, - Санду

Фото: президент Молдови Майя Санду (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Воюючи з Росією, Україна захищає не лише власну свободу, але і Молдову.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв’ю президента Молдови Майї Санду CNN.

Вона заявила, що Росія зараз намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною", - заявила Санду.

Вона зазначила, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими силами організовують протести в країні.

"Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення", - сказала вона.

Раніше Санду заявляла, що протести в Молдові організовують групи, які напряму фінансуються Росією. Це помста за солідарність з ЄС та Україною.

А аналітики заявляли, що Молдова стала побічною жертвою через розв'язану Кремлем війну, попри те, що саме Україна є ключовою ціллю для Росії.

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МолдоваВійна Росії проти України