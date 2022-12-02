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Молдова стала побічною жертвою війни в України, яку розв'язала Росія, - аналітики

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П'ятниця 02 грудня 2022 12:16
Молдова стала побічною жертвою війни в України, яку розв'язала Росія, - аналітики Фото: Молдова стала побічною жертвою війни в України, яку розв'язала Росія (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Молдова стала побічною жертвою через розв'язану Кремлем війну, попри те, що саме Україна є ключовою ціллю для Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Бомбардування української енергетичної інфраструктури спричиняють наслідки й для Молдови.

Як пояснив науковий співробітник Центру досліджень Східної Європи Діоніс Ченуша, тиск на Молдову посилюється в залежності від тривалості війни.

Ченуша відзначив, що Україна забезпечувала близько 30% імпорту електроенергії до того як експорт було призупинено.

"На додаток до побічних ефектів, на які наражається Молдова через російську агресію проти української енергетичної інфраструктури, Москва використовує умови навколо постачання природного газу", - додав аналітик.

Енергетична криза в Молдові посилюється й також через відсутність стабільних газових потоків. "Газпром" скоротив обсяг поставок до країни на 30% посилаючись на нібито проблеми, що пов'язані з транспортуванням газу через Україну.

Ченуша зауважив, що підвищення цін на енергоносії в Молдові неминучі, якщо Придністров'я не постачатиме їх в повному обсязі.

"Крім того, Росія використовує енергетичний сектор для тиску на молдовську владу, яка стикається з серйозними дилемами через подвійну залежність від російського газу та електроенергії, що постачається з Придністров'я", - додав аналітик.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Молдові закликали до виведення російських військових з Придністров'я.

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