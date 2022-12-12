Украина сейчас защищает также и свободу Молдовы, - Санду

Она заявила, что Россия сейчас пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной", - заявила Санду.

Она отметила, что коррумпированные группы в Молдове вместе с пророссийскими силами устраивают протесты в стране.

"Но как бы тяжело ни было, мы должны находить решение", - сказала она.