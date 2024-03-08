Україна запустить програму компенсацій для аграріїв. Шмигаль розповів подробиці

За його словами, уряд компенсуватиме 25% від вартості. Також Шмигаль пояснив, що сьогодні було затверджено відповідний порядок використання коштів, а також було вдосконалено деякі елементи цієї програми.

"За оцінкою Міністерства економіки програма дозволить подвоїти частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку. Імпорт зменшиться приблизно на 10%. Відбудеться переоснащення 4,5 тисяч виробників", - сказав він.

Шмигаль додав, що буде додатково створено приблизно 1 тисячу робочих місць, що своєю чергою дасть більше податків до бюджету.

Прем'єр пояснив, що це частина економічної стратегії "Зроблено в Україні", яка створюється для підтримки своїх виробників.

Пропозиція Зеленського

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених у країні. Програма кешбеку "Купуй українське" запрацює вже цього року.

"За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав він.

За його словами, є відповідне доручення урядів, зараз цю програму розробляють, і вона має запрацювати вже цього року.