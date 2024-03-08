UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна запустить програму компенсацій для аграріїв. Шмигаль розповів подробиці

Архівне фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд цього року виділить 1 млрд гривень на програму часткової компенсації аграріям, які купують сільгосптехніку українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, уряд компенсуватиме 25% від вартості. Також Шмигаль пояснив, що сьогодні було затверджено відповідний порядок використання коштів, а також було вдосконалено деякі елементи цієї програми. 

"За оцінкою Міністерства економіки програма дозволить подвоїти частку вітчизняної сільгосптехніки на внутрішньому ринку. Імпорт зменшиться приблизно на 10%. Відбудеться переоснащення 4,5 тисяч виробників", - сказав він.

Шмигаль додав, що буде додатково створено приблизно 1 тисячу робочих місць, що своєю чергою дасть більше податків до бюджету.

Прем'єр пояснив, що це частина економічної стратегії "Зроблено в Україні", яка створюється для підтримки своїх виробників.

Пропозиція Зеленського

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених у країні. Програма кешбеку "Купуй українське" запрацює вже цього року.

"За купівлю певних типів вироблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав він.

За його словами, є відповідне доручення урядів, зараз цю програму розробляють, і вона має запрацювати вже цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економіки