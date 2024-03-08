Украина запустит программу компенсаций для аграриев. Шмыгаль рассказал подробности

По его словам, правительство будет компенсировать 25% от стоимости. Также Шмыгаль пояснил, что сегодня был утвержден соответствующий порядок использования средств, а также были усовершенствованы некоторые элементы этой программы.

"По оценке Министерства экономики программа позволит удвоить долю отечественной сельхозтехники на внутреннем рынке. Импорт уменьшится примерно на 10%. Произойдет переоснащение 4,5 тысяч производителей", - сказал он.

Шмыгаль добавил, что будет дополнительно создано около 1 тысячи рабочих мест, что в свою очередь даст больше налогов в бюджет.

Премьер пояснил, что это часть экономической стратегии "Сделано в Украине", которая создается для поддержки своих производителей.

Предложение Зеленского

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в стране. Программа кэшбэка "Покупай украинское" заработает уже в этом году.

"За покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карточку", - сказал он.

По его словам, есть соответствующее поручение правительств, сейчас эту программу разрабатывают, и она должна заработать уже в этом году.