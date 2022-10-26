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Україна запустить мобільні пункти для видачі документів українцям у трьох країнах

Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Зарембо

Мобільні пункти для видачі закордонних паспортів, ID-карток та інших документів українським біженцям незабаром почнуть працювати у Чехії, Німеччині і Туреччині. У Польщі паспортні центри функціонують вже у трьох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Єнін зазначив, що державне підприємство "Документ" має вдалий досвід роботи у Польщі. Наприклад, у Варшаві паспортний центр для українців працює вже понад три місяці, а спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою ДП "Документ" працюють так само у столиці, а ще у Кракові і Гданську. Записатися у чергу, за словами Єніна, можливо онлайн або наживо. Це надає українським громадянам можливість і оновити документи, і отримати нові замість втрачених під час евакуації.

У подальших планах Міністерства внутрішніх справ України спільно з Міністерством закордонних справ відкриття мобільних пунктів у Чехії, Німеччині і Туреччині. При цьому Єнін запевнив, що існують вже домовленості з владою цих країн.

"Ми постійно працюємо над розширенням переліку документів і послуг, які ми надаємо нашим громадянам за кордоном. І це вже не лише закордонний паспорт або ID-картка, це вже і технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія. Крім того, ми працюємо над покращенням логістики і спрощенням тих процедур, які все ще затягують час", - сказав заступник міністра.

Також Єнін додав, що у планах на майбутнє - оренда офісних приміщень за кордоном для роботи стаціонарних пунктів ДП "Документ".

Нагадаємо, що нещодавно Головне управління поліції Польщі відкрило спеціальну "гарячу лінію", куди біженці з України можуть повідомити про випадки торгівлі людьми, сексуальні злочини та зникнення переселенців та членів їхніх родин.

Крім того, за кордоном не обов'язково звертатися у консульство для оформлення паспорта. Для цього необхідно надати відповідні документи, що підтверджують громадянство та свідоцтво про народження.

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