Україна запустить мобільні пункти для видачі документів українцям у трьох країнах

Єнін зазначив, що державне підприємство "Документ" має вдалий досвід роботи у Польщі. Наприклад, у Варшаві паспортний центр для українців працює вже понад три місяці, а спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою ДП "Документ" працюють так само у столиці, а ще у Кракові і Гданську. Записатися у чергу, за словами Єніна, можливо онлайн або наживо. Це надає українським громадянам можливість і оновити документи, і отримати нові замість втрачених під час евакуації.

У подальших планах Міністерства внутрішніх справ України спільно з Міністерством закордонних справ відкриття мобільних пунктів у Чехії, Німеччині і Туреччині. При цьому Єнін запевнив, що існують вже домовленості з владою цих країн.

"Ми постійно працюємо над розширенням переліку документів і послуг, які ми надаємо нашим громадянам за кордоном. І це вже не лише закордонний паспорт або ID-картка, це вже і технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія. Крім того, ми працюємо над покращенням логістики і спрощенням тих процедур, які все ще затягують час", - сказав заступник міністра.

Також Єнін додав, що у планах на майбутнє - оренда офісних приміщень за кордоном для роботи стаціонарних пунктів ДП "Документ".