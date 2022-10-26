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Украина запустит мобильные пункты для выдачи документов украинцам в трех странах

Фото: первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Зарембо

Мобильные пункты для выдачи загранпаспортов, ID-карт и других документов украинским беженцам в скором времени начнут работать в Чехии, Германии и Турции. В Польше паспортные центры уже функционируют в трех городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина в эфире телемарафона "Єдині новини".

Енин отметил, что государственное предприятие "Документ" имеет удачный опыт работы в Польше. К примеру, в Варшаве паспортный центр для украинцев работает уже более трех месяцев, а специально обустроенные микроавтобусы белого цвета с символикой ГП "Документ" работают так же в столице, а еще в Кракове и Гданьске. Записаться в очередь, по словам Енина, возможно онлайн или вживую. Это дает украинским гражданам возможность и обновить документы, и получить новые вместо утраченных во время эвакуации.

В дальнейших планах Министерства внутренних дел совместно с Министерством иностранных дел открытие мобильных пунктов в Чехии, Германии и Турции. При этом Енин заверил, что существуют уже договоренности с властями этих стран.

"Мы постоянно работаем над расширением перечня документов и услуг, которые мы предоставляем нашим гражданам за рубежом. И это уже не только загранпаспорт или ID-карта, это уже и технический паспорт на автомобиль, водительское удостоверение. Кроме того, мы работаем над улучшением логистики и упрощением тех процедур, которые все еще затягивают время", - сказал замминистра.

Также Енин добавил, что в планах на будущее - аренда офисных помещений за границей для работы стационарных пунктов ГП "Документ".

Напомним, что недавно Главное управление полиции Польши открыло специальную "горячую линию" , куда беженцы из Украины могут сообщить о случаях торговли людьми, сексуальных преступлениях и исчезновениях переселенцев и членов их семей.

Кроме того, за границей не обязательно обращаться в консульство для оформления паспорта. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие гражданство и свидетельство о рождении.

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