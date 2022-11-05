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Україна запускає збір на флот морських дронів, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна наступного тижня запускає збирання на флот морських підводних ударних безпілотників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок - акумулюватимемо кошти для флоту морських дронів. Думаю, що абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює - усі вже бачили", - зазначив президент України.

За словами Зеленського, підводні дрони будуть застосовуватись лише для захисту морської акваторії України. Збір здійснюватиметься через благодійну платформу United24.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що глобальна ініціатива щодо підтримки України UNITED24 працює вже протягом трьох місяців. За цей час вдалося зібрати понад 6 млрд. гривень внесків.

Також ми писали, що українським військовим передали медичний гелікоптер Мі-2 АМ-1. Повітряне судно придбали завдяки пожертв через фандрайзингову платформу UNITED24.

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