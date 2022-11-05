Украина запускает сбор на флот морских дронов, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели", - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, подводные дроны будут применяться только для защиты морской акватории Украины. Сбор будет осуществляться через благотворительную платформу United24.