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Украина запускает сбор на флот морских дронов, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина на следующей неделе запускает сбор на флот морских подводных ударных беспилотников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели", - отметил президент Украины.

По словам Зеленского, подводные дроны будут применяться только для защиты морской акватории Украины. Сбор будет осуществляться через благотворительную платформу United24.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глобальная инициатива по поддержке Украины UNITED24 работает уже в течение трех месяцев. За это время удалось собрать более 6 млрд гривен взносов.

Также мы писали, что украинским военным передали медицинский вертолет Ми-2 АМ-1. Воздушное судно приобрели благодаря пожертвованиям через фандрайзинговую платформу UNITED24.

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