Україна запускає страхування суден від воєнних ризиків

"Страхування кораблів стало можливим завдяки співпраці з провідними британськими компаніями у сфері перестрахування - Marsh McLennan та андеррайтерами Lloyd’s of London через запуск механізму Unity Facility. Загальний обсяг покриття за цією програмою становить 50 млн доларів", - повідомила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення, перш за все, позитивно вплине на роботу зернотрейдерів. Новий механізм дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4,0 млрд гривень.

За даними міністерства, у 2023-2024 маркетинговому році за прогнозними розрахунками планується експортувати близько 50,7 млн тонн зерна. Станом на 18 жовтня 2023 року вивезено 7,9 млн тонн зерна, з них - 70 % морським шляхом.

Коридор в Чорному морі

У липні 2023 року Росія заявила про вихід з зернової угоди та почала завдавати удари по українських портах й зерновій інфраструктурі. Вже 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден.

За даними НБУ, до кінця першого півріччя 2024 року зернотрейдери зможуть компенсувати цьогорічні втрати експорту від припинення роботи "зернового коридору" та торговельних обмежень на українську агропродукцію з боку країн ЄС

На початку листопада Кабмін ухвалив рішення про гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень. Уряд виділив Міністерству економіки (для ПрАТ "Експортно-кредитне агентство") 800 млн гривень для забезпечення сплати відшкодування страховим компаніям та компаніям-перестрахувальникам витрат, які виникли у них у зв’язку з виконанням договорів страхування та договорів перестрахування.