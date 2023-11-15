Украина запускает страхование судов от военных рисков

"Страхование кораблей стало возможным благодаря сотрудничеству с ведущими британскими компаниями в сфере перестрахования - Marsh McLennan и андеррайтерами Lloyd's of London с помощью запуска механизма Unity Facility. Общий объем покрытия по этой программе составляет 50 млн долларов", - сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это решение, прежде всего, окажет положительное влияние на работу зернотрейдеров. Новый механизм позволит удешевить стоимость страхования зерна примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что позволит зернотрейдерам сэкономить около 100-140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4,0 млрд гривен.

По данным министерства, в 2023-2024 маркетинговом году по прогнозным расчетам планируется экспортировать около 50,7 млн. тонн зерна. По состоянию на 18 октября 2023 вывезено 7,9 млн тонн зерна, из них - 70% морским путем.

Коридор в Черном море

В июле 2023 года Россия заявила о выходе из зерновой сделки и начала наносить удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре. Уже 10 августа Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов.

По данным НБУ, до конца первого полугодия 2024 года зернотрейдеры смогут компенсировать потери экспорта от прекращения работы "зернового коридора" и торговых ограничений на украинскую агропродукцию со стороны стран ЕС.

В начале ноября Кабмин принял решение об обеспечении безопасности судоходства и содействии стабильности морских перевозок. Правительство выделило Министерству экономики (для ЧАО "Экспортно-кредитное агентство") 800 млн гривен для обеспечения уплаты возмещения страховым компаниям и компаниям-перестраховщикам расходов, возникших у них в связи с исполнением договоров страхования и договоров перестрахования.