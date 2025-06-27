Україна запускає міжнародну програму виробництва зброї Defence City: Умєров розкрив деталі

Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами Defence City – в Україні та в країнах-учасниках Рамштайну. Відповідний законопроект вже зареєстровано, і до вересня він повинен запрацювати.

"Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проектів закордоном. Всі на різних стадіях — десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі", - зазначив міністр оборони.

За його словами, в Данії український завод планується відкрити протягом найближчих місяців.

"Що стосується виробництв в Україні, то зараз опрацьовуємо також і можливість зосередження в окремих областях, регіонах, де ми зможемо забезпечити і фізичну безпеку цих заводів. Бо якщо ми говоримо про довгострокові інвестиції, контракти, наш стратегічний інтерес – щоб ці підприємства були захищені ППО", - додав він.

Окрім того, вже тривають спільні виробництва з німецькими підприємствами (БТРи, артилерія, боєприпаси). З американськими партнерами реалізуються проекти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.

"Участь українців у виробництві за кордоном – один із векторів підтримки. Уряди країн-партнерів, як-от Велика Британія, розглядають ініціативи, які можуть сприяти працевлаштуванню українців у нових оборонних виробництвах", - додав він.