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Україна запускає міжнародну програму виробництва зброї Defence City: Умєров розкрив деталі

П'ятниця 27 червня 2025 15:00
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Україна запускає міжнародну програму виробництва зброї Defence City: Умєров розкрив деталі Фото: Україна запускає міжнародну програму виробництва зброї Defence City (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Константин Широкун

Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами Defence City – в Україні та в країнах-учасниках Рамштайну. Відповідний законопроект вже зареєстровано, і до вересня він повинен запрацювати.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проектів закордоном. Всі на різних стадіях — десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі", - зазначив міністр оборони.

За його словами, в Данії український завод планується відкрити протягом найближчих місяців.

"Що стосується виробництв в Україні, то зараз опрацьовуємо також і можливість зосередження в окремих областях, регіонах, де ми зможемо забезпечити і фізичну безпеку цих заводів. Бо якщо ми говоримо про довгострокові інвестиції, контракти, наш стратегічний інтерес – щоб ці підприємства були захищені ППО", - додав він.

Окрім того, вже тривають спільні виробництва з німецькими підприємствами (БТРи, артилерія, боєприпаси). З американськими партнерами реалізуються проекти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.

"Участь українців у виробництві за кордоном – один із векторів підтримки. Уряди країн-партнерів, як-от Велика Британія, розглядають ініціативи, які можуть сприяти працевлаштуванню українців у нових оборонних виробництвах", - додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.

Міністерство фінансів України готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, який передбачає збільшення видатків на оборону, у тому числі на виробництво зброї.

Також повідомлялось, що до Верховної Ради подали пакет законопроєктів про спеціальний правовий режим для виробників зброї. Проекти розроблені спільно з Міністерством оборони.

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Рустем Умєров
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