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Украина запускает программу производства оружия Defence City: Умеров раскрыл детали

Пятница 27 июня 2025 15:00
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Украина запускает программу производства оружия Defence City: Умеров раскрыл детали Фото: Украина запускает международную программу производства оружия Defence City (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Константин Широкун

Украина запускает программу совместного производства оружия с международными партнерами Defence City - в Украине и в странах-участниках Рамштайн. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован, и до сентября он должен заработать.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас есть 21 инициатива локализации производств в Украине с крупнейшими производителями вооружения мира, и до десяти проектов за рубежом. Все на разных стадиях - где-то уже есть конкретные договоренности, где-то еще на стадии переговоров. Речь идет о Дании, Британии, Норвегии и так далее", - отметил министр обороны.

По его словам, в Дании украинский завод планируется открыть в течение ближайших месяцев.

"Что касается производств в Украине, то сейчас прорабатываем также и возможность сосредоточения в отдельных областях, регионах, где мы сможем обеспечить и физическую безопасность этих заводов. Потому что если мы говорим о долгосрочных инвестициях, контрактах, наш стратегический интерес - чтобы эти предприятия были защищены ПВО", - добавил он.

Кроме того, уже продолжаются совместные производства с немецкими предприятиями (БТРы, артиллерия, боеприпасы). С американскими партнерами реализуются проекты в области дронов, артиллерии и боеприпасов.

"Участие украинцев в производстве за рубежом - один из векторов поддержки. Правительства стран-партнеров, например Великобритания, рассматривают инициативы, которые могут способствовать трудоустройству украинцев в новых оборонных производствах", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.

Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону, в том числе на производство оружия.

Также сообщалось, что в Верховную Раду подали пакет законопроектов о специальном правовом режиме для производителей оружия. Проекты разработаны совместно с Министерством обороны.

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