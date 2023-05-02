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Україна запускає "єЧергу" у 16 пунктах пропуску на кордоні

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Вівторок 02 травня 2023 16:56
Україна запускає "єЧергу" у 16 пунктах пропуску на кордоні Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Електронну чергу для перетину кордону запустять у 16 пунктах пропуску на західному напрямку. Вона дозволить українцям суттєво зекономити свій час.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Україна також стає ближчою до ЄС логістично. На 16 пунктах пропуску в західному напрямку ми запускаємо електронну систему "єЧерга"", - сказав він.

Так, Шмигаль нагадав, що з кінця 2022 року "єЧергу" успішно випробували на двох пунктах пропуску. Тепер система стане доступною для усіх водіїв вантажного транспорту, що перетинають кордон.

Прем'єр пояснив, що після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, а також час заїзду до пункту пропуску.

За його словами, перевагами "єЧерги" для українців є простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача та колосальна економія часу.

Проєкт також має переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх.

У свою чергу, держава виграє через впорядкування перевезень, ліквідацію фізичних черг та аналіз транспортних потоків.

""єЧерга" стане універсальною системою для всіх видів транспорту. З наступного тижня нею зможуть користуватися водії вантажівок, з липня - водії автобусів, з серпня - власники легкових авто. Наша мета - зробити перетин кордону максимально швидким та зручним", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна запустила "єЧергу" на кордоні з Польщею.

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