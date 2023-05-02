Украина запускает "єЧергу" в 16 пунктах пропуска на границе

Электронная очередь для пересечения границы запустят в 16 пунктах пропуска на западном направлении. Она позволит украинцам существенно сэкономить свое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

"Украина также становится ближе к ЕС логистически. На 16 пунктах пропуска в западном направлении мы запускаем электронную систему "єЧерга"", - сказал он.

Так, Шмыгаль напомнил, что с конца 2022 года "єЧергу" успешно опробовали на двух пунктах пропуска. Теперь система станет доступна для всех водителей грузового транспорта, пересекающих границу.

Премьер объяснил, что после регистрации через приложение пользователь получит уведомление о своем статусе в очереди, ее продвижении, а также времеми заезда в пункт пропуска.

По его словам, преимуществами "єЧерги" для украинцев является простой алгоритм действий, минимум усилий со стороны пользователя и колоссальная экономия времени.

У проекта также есть преимущества для бизнеса: уменьшение ущерба из-за простоя, оптимизация бизнес-процессов, прозрачность и одинаковые правила для всех.

В свою очередь, государство выигрывает из-за упорядочения перевозок, ликвидации физических очередей и анализа транспортных потоков.

""єЧерга" станет универсальной системой для всех видов транспорта. Со следующей недели ею смогут пользоваться водители грузовиков, с июля - водители автобусов, с августа - владельцы легковых авто. Наша цель - сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Украина запустила "єЧергу" на границе с Польшей.

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