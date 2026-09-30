Україна запровадила "транспортний безвіз" з Узбекистаном

"Сьогодні разом із міністром транспорту Узбекистану Ільхомом Махкамовим підписали протокол про лібералізацію двосторонніх і транзитних вантажних перевезень", - зазначив Калашник.

Що зміниться для перевізників

У межах домовленостей українські вантажні перевізники зможуть здійснювати поїздки між двома країнами без дозволів. Відповідно, робота на цьому напрямку більше не залежатиме від кількості доступних дозвільних документів.

Очікується, що це скоротить кількість адміністративних процедур і час, необхідний для організації перевезень.

За словами Калашника, спрощення перевезень особливо важливе через те, що після початку повномасштабної війни традиційні логістичні маршрути України та країн Центральної Азії суттєво змінилися.

"Тому працюємо над альтернативними маршрутами та спрощуємо умови перевезень для українського бізнесу", - зазначив міністр.

Торгівля України та Узбекистану

За даними Калашника, у 2025 році товарообіг між Україною та Узбекистаном становив близько 315 млн доларів. Це на 14% більше, ніж роком раніше.

У міністерстві очікують, що спрощення автомобільних перевезень допоможе компаніям обох країн розвивати торгівлю та полегшить доставку товарів.

Україна також продовжує розширювати географію "транспортного безвізу". Наразі лібералізовані вантажні перевезення діють із 38 країнами, зокрема з державами Європейського Союзу.