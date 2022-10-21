Україна запровадила систему обліку і контролю логістики НАТО: що вона дасть

Україна запровадила НАТО-вську систему обліку і контролю логістики LOGFAS, яка забезпечить контроль кожної одиниці зброї, що потрапляє на територію нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони .

Міністр оборони Олексій Резніков і секретар РНБО Олексій Данілов презентували перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS послам та аташе з питань оборони країн-донорів, які допомагають Україні у відсічі агресії РФ.

Повідомляється, що завдяки інтеграції LOGFAS з модулем інформаційно-аналітичної системи СОТА з моніторингу постачання Україні озброєння від країн-союзників забезпечується повний контроль кожної одиниці зброї, що потрапляє на нашу територію.

Резніков зазначив, що впровадження цього програмного забезпечення має два виміри.

"По-перше, це дозволить суттєво підвищити підзвітність усіх процесів, які пов’язані з експлуатацією зброї та інших ресурсів. Ми почали впровадження з обліку міжнародної допомоги, щоб забезпечити прозорість та високу ефективність її використання. По-друге, ми доводимо, що навіть під час війни сектор оборони України розвивається. Ми підвищуємо взаємосумісність з Північноатлантичним альянсом на рівні стандартів і процедур. Мій вислів про те, що Україна вже де-факто стала членом НАТО - це не перебільшення. І ми будемо наполегливо рухатись далі", - сказав він.

Данілов зазначив, що використання даних систем Силами оборони сприятиме максимально ефективній та прозорій співпраці між Україною та партнерами, чия допомога є життєво необхідною для нашої перемоги.

Дорожня карта масштабування LOGFAS до кінця 2022 року та на 2023 рік вже затверджена. У підсумку ця програма має стати одним з головних інструментів цифровізації логістики у ЗСУ і забезпечити логістичне планування не лише міжнародної допомоги, а і повного переліку наявних ресурсів.

Вже підготовлено більше 300 фахівців-операторів LOGFAS для ЗСУ.