Україна запровадила систему обліку і контролю логістики НАТО: що вона дасть
Україна запровадила НАТО-вську систему обліку і контролю логістики LOGFAS, яка забезпечить контроль кожної одиниці зброї, що потрапляє на територію нашої держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Міністр оборони Олексій Резніков і секретар РНБО Олексій Данілов презентували перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS послам та аташе з питань оборони країн-донорів, які допомагають Україні у відсічі агресії РФ.
Повідомляється, що завдяки інтеграції LOGFAS з модулем інформаційно-аналітичної системи СОТА з моніторингу постачання Україні озброєння від країн-союзників забезпечується повний контроль кожної одиниці зброї, що потрапляє на нашу територію.
Резніков зазначив, що впровадження цього програмного забезпечення має два виміри.
"По-перше, це дозволить суттєво підвищити підзвітність усіх процесів, які пов’язані з експлуатацією зброї та інших ресурсів. Ми почали впровадження з обліку міжнародної допомоги, щоб забезпечити прозорість та високу ефективність її використання. По-друге, ми доводимо, що навіть під час війни сектор оборони України розвивається. Ми підвищуємо взаємосумісність з Північноатлантичним альянсом на рівні стандартів і процедур. Мій вислів про те, що Україна вже де-факто стала членом НАТО - це не перебільшення. І ми будемо наполегливо рухатись далі", - сказав він.
Данілов зазначив, що використання даних систем Силами оборони сприятиме максимально ефективній та прозорій співпраці між Україною та партнерами, чия допомога є життєво необхідною для нашої перемоги.
Дорожня карта масштабування LOGFAS до кінця 2022 року та на 2023 рік вже затверджена. У підсумку ця програма має стати одним з головних інструментів цифровізації логістики у ЗСУ і забезпечити логістичне планування не лише міжнародної допомоги, а і повного переліку наявних ресурсів.
Вже підготовлено більше 300 фахівців-операторів LOGFAS для ЗСУ.
Нагадаємо, у вересні президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО. Він зазначив, що цього року Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства. Він вважає, що подібна процедура може бути застосовна і до України.
При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що заявку України на вступ до Альянсу не можна порівнювати з заявками Швеції та Фінляндії.
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