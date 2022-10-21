Украина ввела систему учета и контроля логистики НАТО: что она даст

Украина внедрила НАТОвскую систему учета и контроля логистики LOGFAS, которая обеспечит контроль каждой единицы оружия, попадающего на территорию нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

Министр обороны Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов представили первые результаты внедрения логистической программы LOGFAS послам и атташе по вопросам обороны стран-доноров, которые помогают Украине в отпоре агрессии РФ.

Сообщается, что благодаря интеграции LOGFAS с модулем информационно-аналитической системы СОТА по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-союзников обеспечивается полный контроль каждой единицы оружия, попадающего на нашу территорию.

Резников отметил, что внедрение этого программного обеспечения имеет два измерения.

"Во-первых, это позволит существенно повысить подотчетность всех процессов, связанных с эксплуатацией оружия и других ресурсов. Мы начали внедрение по учету международной помощи, чтобы обеспечить прозрачность и высокую эффективность его использования. Во-вторых, мы доказываем, что даже во время войны сектор обороны Украины развивается. Мы повышаем взаимосовместимость с Североатлантическим альянсом на уровне стандартов и процедур. Мое выражение о том, что Украина уже де-факто стала членом НАТО - это не преувеличение. И мы будем упорно двигаться дальше", - сказал он.

Данилов отметил, что использование данных систем Силами обороны будет способствовать максимально эффективному и прозрачному сотрудничеству между Украиной и партнерами, чья помощь жизненно необходима для нашей победы.

Дорожная карта масштабирования LOGFAS до конца 2022 и на 2023 год уже утверждена. В итоге, эта программа должна стать одним из главных инструментов цифровизации логистики в ВСУ и обеспечить логистическое планирование не только международной помощи, но и полного перечня имеющихся ресурсов.

Уже подготовлено более 300 специалистов-операторов LOGFAS для ВСУ.