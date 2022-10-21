ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина ввела систему учета и контроля логистики НАТО: что она даст

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 13:26
Украина ввела систему учета и контроля логистики НАТО: что она даст Фото: Украина ввела систему учета и контроля логистики НАТО (mil.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина внедрила НАТОвскую систему учета и контроля логистики LOGFAS, которая обеспечит контроль каждой единицы оружия, попадающего на территорию нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министр обороны Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов представили первые результаты внедрения логистической программы LOGFAS послам и атташе по вопросам обороны стран-доноров, которые помогают Украине в отпоре агрессии РФ.

Сообщается, что благодаря интеграции LOGFAS с модулем информационно-аналитической системы СОТА по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-союзников обеспечивается полный контроль каждой единицы оружия, попадающего на нашу территорию.

Резников отметил, что внедрение этого программного обеспечения имеет два измерения.

"Во-первых, это позволит существенно повысить подотчетность всех процессов, связанных с эксплуатацией оружия и других ресурсов. Мы начали внедрение по учету международной помощи, чтобы обеспечить прозрачность и высокую эффективность его использования. Во-вторых, мы доказываем, что даже во время войны сектор обороны Украины развивается. Мы повышаем взаимосовместимость с Североатлантическим альянсом на уровне стандартов и процедур. Мое выражение о том, что Украина уже де-факто стала членом НАТО - это не преувеличение. И мы будем упорно двигаться дальше", - сказал он.

Данилов отметил, что использование данных систем Силами обороны будет способствовать максимально эффективному и прозрачному сотрудничеству между Украиной и партнерами, чья помощь жизненно необходима для нашей победы.

Дорожная карта масштабирования LOGFAS до конца 2022 и на 2023 год уже утверждена. В итоге, эта программа должна стать одним из главных инструментов цифровизации логистики в ВСУ и обеспечить логистическое планирование не только международной помощи, но и полного перечня имеющихся ресурсов.

Уже подготовлено более 300 специалистов-операторов LOGFAS для ВСУ.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО. Он отметил, что в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. Он считает, что подобная процедура применима и к Украине.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заявку Украины на вступление в Альянс нельзя сравнивать с заявками Швеции и Финляндии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет