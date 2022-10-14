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Україна запровадила безвіз з Індонезією

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Кабінет міністрів України затвердив угоду про взаємне скасування візових вимог з Індонезією.

Про це заявив постійний представник Кабміну України у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Угодою передбачено можливість громадян двох держав, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, в'їжджати, слідувати транзитом та перебувати на території держави іншої сторони без віз строком:

  • до 30 днів протягом кожного візиту громадянам України до Індонезії;
  • до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадянам Республіки Індонезія до України.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю. Питання спрямоване на вивчення до Кабміну.

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ИндонезияБезвізовий режим