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Украина ввела безвиз с Индонезией

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины утвердил соглашение о взаимной отмене визовых требований с Индонезией.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Соглашением предусмотрена возможность граждан двух государств, пользующихся действительными паспортами для выезда за границу, въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз сроком:

  • до 30 дней в течение каждого визита гражданам Украины в Индонезию;
  • до 30 дней в течение 60 дней для поездок гражданам Республики Индонезия в Украину.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене безвизового режима с Беларусью. Вопрос направлен для изучения в Кабмин.

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ИндонезияБезвизовый режим