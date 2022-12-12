Україна запросила у Франції системи ППО Mamba, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна просить та очікує надання французької системи ППО Mamba.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дениса Шмигаля французькому телеканалу LCI-TF1.
"Насамперед ми потребуємо протиракетної протиповітряної оборони. Це, безумовно, система Patriot, система IRIS-T, яку ми отримали від Німеччини, система Crotale, яку ми отримали від Франції. Наразі ми просимо і чекаємо на допомогу французькою системою Mamba, яка також допоможе нам боротися з іранськими дронами і з російськими ракетами. Це речі, які справді можуть захистити нашу інфраструктуру", - сказав Шмигаль.
Він також додав, що другим пріоритетом є гаубиці, починаючи від французьких систем CAESAR і закінчуючи будь-якими гаубицями 155 калібру натовського стандарту.
"Ми також потребуємо артилерійських снарядів будь-яких калібрів.Росія щодня вистрілює у бік української армії від 50 до 70 тисячі артснарядів. Звісно, ми потребуємо у нашій обороні хоча б третини цієї кількості щодня", - сказав він.
Шмигаль також додав, що, звісно ж, Україна просить і танки натовського стандарту.
"Це також німецькі танки Leopard 2, американські танки Abrams та інші танки натовських стандартів. Якщо Франція нам зможе допомогти танками, ми також будемо вдячні", - заявив прем'єр.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Євросоюз може збільшити фінансування Європейського фонду світу, за допомогою якого здійснюються постачання зброї Україні, на 3,5 мільярда євро.
Також раніше ми писали, що Франція за останні місяці передала українським військовим шість 155-міліметрових буксованих гаубиць TRF1.
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