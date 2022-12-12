Украина запросила у Франции системы ПВО Mamba, - Шмыгаль

"В первую очередь, мы нуждаемся в противоракетной противовоздушной обороне. Это, безусловно, система Patriot, система IRIS-T, которую мы получили от Германии, система Crotale, которую мы получили от Франции. Сейчас мы просим и ждем помощи французской системой Mamba, которая также поможет нам бороться с иранскими дронами и российскими ракетами. Это вещи, которые действительно могут защитить нашу инфраструктуру", - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что вторым приоритетом являются гаубицы, начиная от французских систем CAESAR и заканчивая любыми гаубицами 155 калибра натовского стандарта.

"Мы также нуждаемся в артиллерийских снарядах любых калибров. Россия ежедневно выстреливает в сторону украинской армии от 50 до 70 тысяч артснарядов. Конечно, мы нуждаемся в нашей обороне хотя бы трети этого количества ежедневно", - сказал он.

Шмыгаль также добавил, что, конечно, Украина просит и танки натовского стандарта.

"Это также германские танки Leopard 2, американские танки Abrams и другие танки натовских стандартов. Если Франция нам сможет помочь танками, мы также будем благодарны", - заявил премьер.