Україна запропонувала Азербайджану взяти участь у саміті миру

Вона зазначила, що міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов підтвердив, що Баку візьме активну участь у міжнародній конференції з відновлення України. Вона пройде у Берліні в червні цього року.

"Від імені України я також запросила Азербайджан взяти участь у саміті миру в Швейцарії та долучитися до одного, або кількох пунктів української формули миру президента Зеленського. Наприклад в питаннях енергетичної безпеки, або розмінування", - розповіла нардеп.

Також вона підняла тему повернення незаконно депортованих Росією українських дітей, та запропонувала Азербайджану приєднатися до Міжнародної коаліції за їх повернення.

Саміт миру

Нагадаємо, на саміті миру, що відбудеться у червні у Швейцарії на курорті Бюргеншток, планується обговорити українську формулу миру, яка має стати основою для завершення війни між Росією та Україною.

Додамо, у лютому в Офісі президента розповіли, що на саміт миру Україна запросить понад 160 країн.

Більш детально про майбутній саміт, - читайте у матеріалі РБК-Україна.