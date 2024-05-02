Україна запропонувала Азербайджану взяти участь у саміті миру

Україна запросила Азербайджан взяти участь у майбутньому саміті миру, проведення якого планується у Швейцарії. Також Київ запропонував Баку долучитися до формули миру.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці голови Верховної ради Олени Кондратюк.
Вона зазначила, що міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов підтвердив, що Баку візьме активну участь у міжнародній конференції з відновлення України. Вона пройде у Берліні в червні цього року.
"Від імені України я також запросила Азербайджан взяти участь у саміті миру в Швейцарії та долучитися до одного, або кількох пунктів української формули миру президента Зеленського. Наприклад в питаннях енергетичної безпеки, або розмінування", - розповіла нардеп.
Також вона підняла тему повернення незаконно депортованих Росією українських дітей, та запропонувала Азербайджану приєднатися до Міжнародної коаліції за їх повернення.
Нагадаємо, на саміті миру, що відбудеться у червні у Швейцарії на курорті Бюргеншток, планується обговорити українську формулу миру, яка має стати основою для завершення війни між Росією та Україною.
Додамо, у лютому в Офісі президента розповіли, що на саміт миру Україна запросить понад 160 країн.
Більш детально про майбутній саміт, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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