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Украина предложила Азербайджану принять участие в саммите мира

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украина пригласила Азербайджан принять участие в предстоящем саммите мира, проведение которого планируется в Швейцарии. Также Киев предложил Баку приобщиться к формуле мира.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместитель председателя Верховной рады Елены Кондратюк.

Она отметила, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подтвердил, что Баку активно примет участие в международной конференции по восстановлению Украины. Она пройдет в Берлине в июне этого года.

"От имени Украины я также пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии и присоединиться к одному или нескольким пунктам украинской формулы мира президента Зеленского. Например, в вопросах энергетической безопасности или разминирования", - рассказала нардеп.

Также она подняла тему возвращения незаконно депортированных Россией украинских детей, и предложила Азербайджану присоединиться к Международной коалиции за их возвращение.

Саммит мира

Напомним, на саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии на курорте Бюргеншток, планируется обсудить украинскую формулу мира, которая должна стать основанием для завершения войны между Россией и Украиной.

Добавим, в феврале в Офисе президента рассказали, что на саммит мира Украина пригласит более 160 стран.

 Более детально о предстоящем саммите, - читайте в материале РБК-Украина.

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