Україна запропонувала ввести заборону на авіатранзит до РФ та Білорусі

Допомога Литви

Литва, Латвія та Естонія - серед лідерів допомоги для України. Вони надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та прийняли тисячі біженців.

Балтійські країни також підтримують вступ України до ЄС та НАТО.

Сьогодні під час візиту української делегації до Вільнюса прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що її країна планує виділити 2 млн євро на підтримку України. За ці кошти закуплять близько 3 тисяч FPV-дронів.

Також Литва закликала провести міжурядову конференцію з питання вступу України до ЄС.

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