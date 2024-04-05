Украина предложила ввести запрет на авиатранзит в РФ и Беларусь

Помощь Литвы

Литва, Латвия и Эстония - среди лидеров помощи для Украины. Они предоставили Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь и приняли тысячи беженцев.

Балтийские страны также поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.

Сегодня во время визита украинской делегации в Вильнюс премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что ее страна планирует выделить 2 млн евро в поддержку Украины. За эти средства закупят около 3 тысяч FPV-дронов.

Также Литва призвала провести межправительственную конференцию по вопросу вступления Украины в ЕС.

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