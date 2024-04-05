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Украина предложила ввести запрет на авиатранзит в РФ и Беларусь

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина предлагает ввести запрет на авиационный транзит в Россию и Беларусь. Это поможет усилить санкционое давления на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Соответствующее предложение глава правительства выдвинул во время визита в Вильнюс и встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

По мнению Шмыгаля, ограничение авиатранзита сможет ограничить экономический потенциал России.

"Сегодня предложили новую инициативу - запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора, а также усилить санкционное давление на врага", - отметил премьер Украины.

 

Помощь Литвы

Литва, Латвия и Эстония - среди лидеров помощи для Украины. Они предоставили Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь и приняли тысячи беженцев.

Балтийские страны также поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО.

Сегодня во время визита украинской делегации в Вильнюс премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что ее страна планирует выделить 2 млн евро в поддержку Украины. За эти средства закупят около 3 тысяч FPV-дронов.

Также Литва призвала провести межправительственную конференцию по вопросу вступления Украины в ЕС.

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Российская ФедерацияБеларусьРосавиацияДенис Шмыгаль