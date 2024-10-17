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Україна запропонувала партнерам нову схему постачання газу до ЄС

Фото: Транзит газу через Україну у 2025 році пропонується зберегти, але за новою схемою (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Україна запропонувала Словаччині та Азербайджану нову схему постачання газу через свою територію до Європейського Союзу. Тема торкається у межах деяких двосторонніх зустрічей.

Наразі, за інформацією видання, обговорюється варіант зберігання газу в українських підземних сховищах із подальшим постачанням до Словаччини чи інших країн. У результаті такі постачання вважатимуться не транзитом, а реекспортом газу.

Суть альтернативи в тому, що власник газу спершу просто закачує його на зберігання в ПСГ, а потім може використати на власний розсуд. Такі пропозиції зроблено і Азербайджану, і Словаччині кілька місяців тому.

Наприклад, якщо газ закачуватиме Азербайджан, то потім, залежно від кон'юнктури ринку та потреб країн Євросоюзу в газі, він зможе продавати його на біржі або за контрактами.

Якщо на пропозицію погодиться Словаччина, то вона зможе купувати газ на кордоні України та РФ, або на точці його входу з Азербайджану до Росії, закачувати в українські ПСГ і потім використати за необхідності сама чи продавати третім країнам.

Але поки що за цією пропозицією проходили лише консультації сторін. "Переговорами це назвати не можна. Тема торкається в рамках деяких двосторонніх зустрічей, але предметно та детально нічого не обговорюється", - сказав співрозмовник видання, знайомий із процесом обговорення "транзитної" теми.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, у ЄС обговорюють два варіанти збереження транзиту газу через Україну з 2025 року після закінчення контракту із "Газпромом". У схемах також пропонується залучити Азербайджан. Проте угода далека від укладання.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очікує на співпрацю від України в імпорті нафти і газу до Словаччини. "Наш борг - забезпечити продовження транзиту через Словаччину, транзит через Україну, чи то нафти, чи то газу", - сказав він.

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ГазТранзит газу