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Украина предложила партнерам новую схему поставок газа в ЕС

Фото: Транзит газа через Украину в 2025 году предлагается сохранить, но по новой схеме (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина предложила Словакии и Азербайджану новую схему поставок газа через свою территорию в Европейский Союз. Тема затрагивается в рамках некоторых двусторонних встреч.

Сейчас, по информации издания, обсуждается вариант хранения газа в украинских подземных хранилищах с последующей поставкой в Словакию или другие страны. В итоге такие поставки будут считаться не транзитом, а реэкспортом газа.

Суть альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад.

К примеру, если газ будет закачивать Азербайджан, то потом, в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран Евросоюза в газе, он сможет продавать его на бирже или по контрактам.

Если на предложение согласится Словакия, то она сможет покупать газ на границе Украины и РФ, или на точке его входа из Азербайджана в Россию, закачивать в украинские ПХГ и потом использовать по мере необходимости сама или продавать третьим странам.

Но пока по этому предложению проходили лишь консультации сторон. "Переговорами это назвать нельзя. Тема затрагивается в рамках некоторых двусторонних встреч, но предметно и детально ничего не обсуждается", - сказал собеседник издания, знакомый с процессом обсуждения "транзитной" темы.

Напомним, по информации Bloomberg, в ЕС обсуждают два варианта сохранения транзита газа через Украину с 2025 года после истечения контракта с "Газпромом". В схемах также предлагается задействовать Азербайджан. Однако сделка далека от заключения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ожидает сотрудничества от Украины в импорте нефти и газа в Словакию. "Наш долг - обеспечить продолжение транзита через Словакию, транзит через Украину, будь то нефть или газ", - сказал он.

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