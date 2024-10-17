Украина предложила партнерам новую схему поставок газа в ЕС

Сейчас, по информации издания, обсуждается вариант хранения газа в украинских подземных хранилищах с последующей поставкой в Словакию или другие страны. В итоге такие поставки будут считаться не транзитом, а реэкспортом газа.

Суть альтернативы в том, что владелец газа для начала просто закачивает его на хранение в ПХГ, а потом может использовать по собственному усмотрению. Такие предложения сделаны и Азербайджану, и Словакии несколько месяцев назад.

К примеру, если газ будет закачивать Азербайджан, то потом, в зависимости от конъюнктуры рынка и потребностей стран Евросоюза в газе, он сможет продавать его на бирже или по контрактам.

Если на предложение согласится Словакия, то она сможет покупать газ на границе Украины и РФ, или на точке его входа из Азербайджана в Россию, закачивать в украинские ПХГ и потом использовать по мере необходимости сама или продавать третьим странам.

Но пока по этому предложению проходили лишь консультации сторон. "Переговорами это назвать нельзя. Тема затрагивается в рамках некоторых двусторонних встреч, но предметно и детально ничего не обсуждается", - сказал собеседник издания, знакомый с процессом обсуждения "транзитной" темы.