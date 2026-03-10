Україна запропонувала країнам Затоки "негайні дії" проти "Шахедів", - Стефанішина

Як наголосила Стефанішина, для України було важливо показати партнерам, що вона може "запропонувати не політичну позицію, занепокоєння чи співчуття, а негайні дії та негайний ефект".

Посолка розповіла, що президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з лідерами країн Перської затоки, які постраждали від іранських ударів.

Після цього Україна надала їм необхідну експертизу на їхній запит. Домовленості щодо такої підтримки також узгоджені з урядом США.

Дипломатка зазначила, що іранські безпілотники типу "шахед" з грудня 2022 року стали одним із ключових інструментів агресії.

За її словами, ці дрони були створені та передані Росії спеціально для ударів по українських містах.

"Ці дрони розробили та передали Росії навмисно для ударів по містах із метою вбивства цивільного населення, а не для використання на лінії фронту", - пояснила вона.

За словами Стефанішиної, аналогічну технологію Іран застосував і під час нещодавньої ізраїльсько-американської операції в Ірані.

Вона також додала, що паралельно з наданням допомоги партнерам Україна веде переговори щодо доступу до ракет-перехоплювачів для систем ППО.

Посолка підкреслила, що ці питання не пов’язані безпосередньо, однак із розширенням географії конфлікту потреба у таких ракетах лише зростатиме. Україна координує дії з європейськими союзниками, щоб уникнути перебоїв у їх постачанні.

Крім того, Стефанішина закликала не ігнорувати роль Росії та Китаю у підтримці Ірану.