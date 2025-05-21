Україна запропонувала ЄС жорсткий план санкцій проти Росії, поки США вагаються, - Reuters

Українська Біла книга, яку презентують ЄС наступного тижня, закликає блок із 27 країн зайняти агресивнішу і незалежнішу позицію щодо санкцій, оскільки невизначеність з боку Вашингтона зберігається.

Серед 40 сторінок рекомендацій - заклики ухвалити законодавство, яке прискорить вилучення ЄС активів у осіб, які перебувають під санкціями, і відправку їх в Україну.

Крім того, Україна просить ЄС поширити санкції на іноземні компанії, які використовують блока технології для надання допомоги Росії, а також "запровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти".

Такі вторинні санкції, які можуть вдарити по великих покупцях, таких як Індія і Китай, стали б важливим кроком, на який Європа досі не наважувалася. Президент США Дональд Трамп публічно обговорював це, перш ніж ухвалити рішення не діяти наразі.

У Білій книзі також міститься заклик до ЄС розглянути можливість використання принципу більшості під час ухвалення рішень щодо санкцій, щоб не допустити блокування окремими державами-членами заходів, які в іншому разі потребують одностайного ухвалення.

Відмова США

Після розмови з Володимиром Путіним 19 травня Трамп вирішив не запроваджувати нові санкції проти Росії, розбивши сподівання європейських лідерів і Києва, які впродовж кількох тижнів умовляли його посилити тиск на Москву.

Як повідомило агентству Reuters джерело, знайоме з ходом розмови, Трамп поговорив з українськими та європейськими лідерами після своєї розмови з Путіним і повідомив їм, що не хоче вводити санкції зараз і хоче дати час для переговорів.

ЄС і Велика Британія запровадили додаткові санкції проти Росії 20 травня, заявивши, що вони все ще сподіваються, що Вашингтон приєднається до них. Але європейці відкрито обговорюють способи, якими вони можуть чинити тиск на Москву, якщо Вашингтон більше не готовий брати участь.

"Каталізатор ЄС"

Як зазначає Reuters, Україна намагалася публічно уникати будь-яких натяків на критику Вашингтона відтоді, як президент Володимир Зеленський отримав догану від Трампа в Білому домі в лютому.

У документі щодо санкцій підкреслюється "безпрецедентність" санкцій, запроваджених ЄС досі, і йдеться про їхній потенціал зробити більше. Він також містить жорстку оцінку прихильності адміністрації Трампа зусиллям із координації.

"Сьогодні Вашингтон фактично припинив участь практично у всіх міжурядових платформах, присвячених санкціям та експортному контролю", - йдеться в заяві.

Вашингтон сповільнив роботу групи моніторингу щодо забезпечення дотримання цінових обмежень на російську нафту, розпустив федеральну цільову групу, що займається судовим переслідуванням порушень санкцій, і переспрямував значну кількість експертів із санкцій в інші сектори, йдеться в документі.

У ньому наголошується, що було підготовлено два потенційно великих пакети санкцій США - один урядом, а інший - сенатором Ліндсі Гремом, який підтримує Трампа, - проте "незрозуміло", чи підпише Трамп який-небудь із них.

Невизначеність щодо позиції США сповільнила темпи ухвалення економічних контрзаходів і багатосторонньої координації, але "не повинна підштовхнути Європейський Союз до ослаблення санкційного тиску", йдеться в заяві.

"Навпаки, це має спонукати ЄС узяти на себе провідну роль у цій сфері".

"Величезний удар"

Україна стурбована тим, що відхід Вашингтона від західного консенсусу щодо санкцій може також спричинити коливання в ЄС, де традиційно потрібен консенсус для ухвалення важливих рішень.

"Вихід Америки з режиму санкцій (став би) величезним ударом по єдності ЄС. Величезним", - заявив агентству Reuters високопоставлений чиновник українського уряду.