Украина предложила ЕС жесткий план санкций против России, пока США колеблются, - Reuters

Украина попросит ЕС рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы. Меры включают арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Украинская Белая книга, которая будет представлена ЕС на следующей неделе, призывает блок из 27 стран занять более агрессивную и независимую позицию в отношении санкций, поскольку неопределенность со стороны Вашингтона сохраняется.
Среди 40 страниц рекомендаций - призывы принять законодательство, которое ускорит изъятие ЕС активов у лиц, находящихся под санкциями, и отправку их в Украину.
Кроме того, Украина просит ЕС распространить санкции на иностранные компании, которые используют блока технологии для оказания помощи России, а также "ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти".
Такие вторичные санкции, которые могут ударить по крупным покупателям, таким как Индия и Китай, стали бы важным шагом, на который Европа до сих пор не решалась. Президент США Дональд Трамп публично обсуждал это, прежде чем принять решение не действовать на данный момент.
В Белой книге также содержится призыв к ЕС рассмотреть возможность использования принципа большинства при принятии решений по санкциям, чтобы не допустить блокирования отдельными государствами-членами мер, которые в противном случае требуют единогласного принятия.
После разговора с Владимиром Путиным 19 мая Трамп решил не вводить новые санкции против России, разбив надежды европейских лидеров и Киева, которые на протяжении нескольких недель уговаривали его усилить давление на Москву.
Как сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ходом разговора, Трамп поговорил с украинскими и европейскими лидерами после своего разговора с Путиным и сообщил им, что не хочет вводить санкции сейчас и хочет дать время для переговоров.
ЕС и Великобритания ввели дополнительные санкции против России 20 мая, заявив, что они все еще надеются, что Вашингтон присоединится к ним. Но европейцы открыто обсуждают способы, которыми они могут оказывать давление на Москву, если Вашингтон больше не готов участвовать.
Как отмечает Reuters, Украина старалась публично избегать любых намеков на критику Вашингтона с тех пор, как президент Владимир Зеленский получил выговор от Трампа в Белом доме в феврале.
В документе по санкциям подчеркивается "беспрецедентность" санкций, введенных ЕС до сих пор, и говорится об их потенциале сделать больше. Он также включает в себя жесткую оценку приверженности администрации Трампа усилиям по координации.
"Сегодня Вашингтон фактически прекратил участие практически во всех межправительственных платформах, посвященных санкциям и экспортному контролю", - говорится в заявлении.
Вашингтон замедлил работу группы мониторинга по обеспечению соблюдения ценовых ограничений на российскую нефть, распустил федеральную целевую группу, занимающуюся судебным преследованием нарушений санкций, и перенаправил значительное число экспертов по санкциям в другие сектора, говорится в документе.
В нем отмечается, что были подготовлены два потенциально крупных пакета санкций США - один правительством, а другой - поддерживающим Трампа сенатором Линдси Грэмом, - однако "неясно", подпишет ли Трамп какой-либо из них.
Неопределенность относительно позиции США замедлила темпы принятия экономических контрмер и многосторонней координации, но "не должна подтолкнуть Европейский Союз к ослаблению санкционного давления", говорится в заявлении.
"Напротив, это должно побудить ЕС взять на себя ведущую роль в этой области".
Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от западного консенсуса по санкциям может также вызвать колебания в ЕС, где традиционно требуется консенсус для принятия важных решений.
"Выход Америки из режима санкций (стал бы) огромным ударом по единству ЕС. Огромным", - заявил агентству Reuters высокопоставленный чиновник украинского правительства.
ЕС не может полностью заменить вес Соединенных Штатов в применении экономического давления на Россию. Большая часть воздействия санкций США исходит из доминирования доллара в мировой торговле, с которым евро не может сравниться.
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