Украина предложила ЕС жесткий план санкций против России, пока США колеблются, - Reuters

Украинская Белая книга, которая будет представлена ЕС на следующей неделе, призывает блок из 27 стран занять более агрессивную и независимую позицию в отношении санкций, поскольку неопределенность со стороны Вашингтона сохраняется.

Среди 40 страниц рекомендаций - призывы принять законодательство, которое ускорит изъятие ЕС активов у лиц, находящихся под санкциями, и отправку их в Украину.

Кроме того, Украина просит ЕС распространить санкции на иностранные компании, которые используют блока технологии для оказания помощи России, а также "ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти".

Такие вторичные санкции, которые могут ударить по крупным покупателям, таким как Индия и Китай, стали бы важным шагом, на который Европа до сих пор не решалась. Президент США Дональд Трамп публично обсуждал это, прежде чем принять решение не действовать на данный момент.

В Белой книге также содержится призыв к ЕС рассмотреть возможность использования принципа большинства при принятии решений по санкциям, чтобы не допустить блокирования отдельными государствами-членами мер, которые в противном случае требуют единогласного принятия.

Отказ США

После разговора с Владимиром Путиным 19 мая Трамп решил не вводить новые санкции против России, разбив надежды европейских лидеров и Киева, которые на протяжении нескольких недель уговаривали его усилить давление на Москву.

Как сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ходом разговора, Трамп поговорил с украинскими и европейскими лидерами после своего разговора с Путиным и сообщил им, что не хочет вводить санкции сейчас и хочет дать время для переговоров.

ЕС и Великобритания ввели дополнительные санкции против России 20 мая, заявив, что они все еще надеются, что Вашингтон присоединится к ним. Но европейцы открыто обсуждают способы, которыми они могут оказывать давление на Москву, если Вашингтон больше не готов участвовать.

"Катализатор ЕС"

Как отмечает Reuters, Украина старалась публично избегать любых намеков на критику Вашингтона с тех пор, как президент Владимир Зеленский получил выговор от Трампа в Белом доме в феврале.

В документе по санкциям подчеркивается "беспрецедентность" санкций, введенных ЕС до сих пор, и говорится об их потенциале сделать больше. Он также включает в себя жесткую оценку приверженности администрации Трампа усилиям по координации.

"Сегодня Вашингтон фактически прекратил участие практически во всех межправительственных платформах, посвященных санкциям и экспортному контролю", - говорится в заявлении.

Вашингтон замедлил работу группы мониторинга по обеспечению соблюдения ценовых ограничений на российскую нефть, распустил федеральную целевую группу, занимающуюся судебным преследованием нарушений санкций, и перенаправил значительное число экспертов по санкциям в другие сектора, говорится в документе.

В нем отмечается, что были подготовлены два потенциально крупных пакета санкций США - один правительством, а другой - поддерживающим Трампа сенатором Линдси Грэмом, - однако "неясно", подпишет ли Трамп какой-либо из них.

Неопределенность относительно позиции США замедлила темпы принятия экономических контрмер и многосторонней координации, но "не должна подтолкнуть Европейский Союз к ослаблению санкционного давления", говорится в заявлении.

"Напротив, это должно побудить ЕС взять на себя ведущую роль в этой области".

"Огромный удар"

Украина обеспокоена тем, что отход Вашингтона от западного консенсуса по санкциям может также вызвать колебания в ЕС, где традиционно требуется консенсус для принятия важных решений.

"Выход Америки из режима санкций (стал бы) огромным ударом по единству ЕС. Огромным", - заявил агентству Reuters высокопоставленный чиновник украинского правительства.