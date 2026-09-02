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Україна запропонувала антибалістичний пакет санкцій проти Росії, - Сибіга

22:37 02.09.2026 Ср
1 хв
Україна прагне не дати Росії наростити ракетний потенціал
aimg Марія Науменко
Україна запропонувала антибалістичний пакет санкцій проти Росії, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)
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Україна запропонувала партнерам спеціальний пакет санкцій проти російської балістики, який має ускладнити виробництво ракет та зупинити його нарощування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в телеефірі.

"Україна запропонувала антибалістичний санкційний пакет, щоб позбавити Росію спроможності виробляти балістичні ракети", - заявив Сибіга.

За словами глави МЗС, новий підхід передбачає запровадження санкцій у відповідь на російські удари по Україні.

Київ наполягає, що така реакція має бути швидкою, щоб Росія не отримувала часу для адаптації до нових обмежень.

"Після кожного масованого обстрілу України мають впроваджуватися нові санкційні пакети, щоб не давати Росії пауз для адаптації", - зазначив міністр.

Україна вже працює над посиленням міжнародних санкцій проти російського військового виробництва. Президент Володимир Зеленський доручив дипломатам до кінця вересня домогтися обмежень проти компаній і осіб, які допомагають РФ виробляти ракети та безпілотники.

Водночас аналітики Ради економічної безпеки України вказали ще на одну вразливість російського ВПК - залежність від імпортної сировини. За їхніми даними, менш ніж 5% компаній, залучених до постачання стратегічних мінералів для російської оборонної промисловості, перебувають під санкціями.

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Російська Федерація Україна МЗС України Андрій Сибіга
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