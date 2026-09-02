Україна запропонувала антибалістичний пакет санкцій проти Росії, - Сибіга

Україна запропонувала партнерам спеціальний пакет санкцій проти російської балістики, який має ускладнити виробництво ракет та зупинити його нарощування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в телеефірі.

"Україна запропонувала антибалістичний санкційний пакет, щоб позбавити Росію спроможності виробляти балістичні ракети", - заявив Сибіга.

За словами глави МЗС, новий підхід передбачає запровадження санкцій у відповідь на російські удари по Україні.

Київ наполягає, що така реакція має бути швидкою, щоб Росія не отримувала часу для адаптації до нових обмежень.

"Після кожного масованого обстрілу України мають впроваджуватися нові санкційні пакети, щоб не давати Росії пауз для адаптації", - зазначив міністр.