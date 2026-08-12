ua en ru
Ср, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Росії може настати дефіцит зброї: аналітики знайшли слабке місце для санкцій

19:07 12.08.2026 Ср
3 хв
Без імпортної сировини Росія не здатна виробляти власну зброю
aimg Валерія Абабіна
У Росії може настати дефіцит зброї: аналітики знайшли слабке місце для санкцій Фото: Росія отримує корисні копалини для зброї з інших країн (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Російський ВПК не може обійтися без імпортної сировини - аналітики радять ЄС перекрити ці поставки санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ради економічної безпеки України.

Які мінерали потрібні Росії

За даними звіту, протягом року Росія імпортувала кілька стратегічних мінералів військового призначення - зокрема глинозем, тантал і молібден - на суму понад 1,1 мільярда доларів.

Серед інших важливих для оборонної промисловості матеріалів - берилій, вольфрам, марганець, ніобій, реній і титан.

Ці товари потрапляють до ланцюгів поставок десятків російських компаній, що виробляють ракетні системи, літаки, бронетехніку, боєприпаси, електроніку та двигуни.

Звідки йдуть поставки

Основна частина імпорту надходила з Китаю, Центральної Азії та низки країн так званого Глобального Півдня. Водночас деякі поставки йшли або проходили через західні країни.

Дослідження охоплювало 12 місяців до березня 2025 року.

У ньому виявили сотні компаній, залучених до поставок ключових мінералів, багато з яких досі постачають продукцію військовим підприємствам. При цьому під санкціями перебуває менш ніж 5% із них.

У чому вразливість Росії

Аналітики наголошують, що щодо кількох критично важливих матеріалів Москва не має повного циклу виробництва - від шахти до металу - і залишається глибоко залежною від іноземних переробних потужностей та імпорту.

"Висвітлення санкцій залишається пізнім, неповним або зосередженим на неправильному етапі ланцюга поставок", - ідеться у звіті.

За оцінкою центру, зусилля ЄС у цьому питанні відстають, а обмеження проти важливих руд і сполук обмежені за обсягом.

Що пропонують аналітики

У звіті ЄС закликали ставитися до стратегічних корисних копалин як до пріоритету - подібно до напівпровідників та електроніки для виробництва зброї.

Блок також має контролювати весь ланцюг поставок, включно з посередниками - торговцями, судноплавними та логістичними компаніями.

«Зупинка поставок стратегічних мінералів неминуче призведе до дефіциту зброї в Росії та стане вагомим аргументом на користь припинення вогню. Однак це потребує рішучих економічних обмежень проти всієї екосистеми постачання — від сировини до трейдерів, експортерів і логістичних хабів», — зазначила Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України (ESCU).

Як доказ ефективності таких заходів у центрі навели приклад: після запровадження ЄС обмежень на експорт хрому кілька заводів згодом скоротили свій експорт до Росії.

Нагадаємо, наприкінці липня ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії - до нього увійшли 218 осіб та організацій, а також удари по "тіньовому флоту", банках і нафтовому секторі.

Втім, ухвалювати нові обмеження, які потребують згоди всіх 27 держав, дедалі складніше - окремі країни прагнуть послабити чи звільнити власну промисловість від певних заходів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Санкції проти Росії Війна в Україні
Новини
Контрнаступ у два етапи: Драпатий відзвітував про звільнення 26 сіл з січня
Контрнаступ у два етапи: Драпатий відзвітував про звільнення 26 сіл з січня
Аналітика
Склади під ударом: чому з магазинів зникають молочка та сигарети і до чого готуватися покупцям
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Склади під ударом: чому з магазинів зникають молочка та сигарети і до чого готуватися покупцям